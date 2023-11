Liberi tutti, sfogo della Guaccero: "Molti diranno e che te ne fai?"

08 novembre 2023 a

a

a

"Nella vita non sempre si può trionfare... Ma come diceva la frase di un film che ho amato tanto, (Al di là dei sogni) ’a volte quando si perde si vince... ed io, in questa esperienza, ho vinto rapporti nuovi, sodalizi di abbracci complici, paure condivise, così come mi sono stati dimostrati principi solidi ed etica". Bianca Guaccero, in un post su Instagram, si sfoga all’indomani della chiusura del programma ’Liberi tutti!’ su Rai2 dopo appena tre puntate a causa degli ascolti troppo bassi.

"So che molti diranno ’e che te ne fai?’... sarà, ma a 42 anni, mi sembra di aver capito che ciò che lasciamo agli altri, i ricordi che costruiamo con e per gli altri, siano la vera essenza dello stare al mondo. E che la ricerca, il mettersi in discussione, il capire perché le cose non hanno funzionato, sono processi che non finiscono mai" sottolinea la conduttrice. "Abbiamo combattuto contro i giganti - sostiene - nuotato contro critiche feroci, e talvolta con paragoni improbabili tenacemente provato a farvi arrivare tutto l’amore che abbiamo dentro. Ed abbiamo avuto anche quella ’sana follia' che il rischio comporta, nel proporre qualcosa di nuovo. Ed io sarò sempre fiera di averlo fatto, perché l’essenza di ognuno di noi passa anche e soprattutto dalle cose che non sempre vanno secondo i nostri piani".

"Liberi tutti", chiude dopo 3 puntate: ecco perché la Rai ha deciso così

L’attrice-conduttrice ringrazia anche i suoi fan: "La mia dedica d’amore, in questo ultimo mese, siete stati voi... l’affetto che mi avete dimostrato, la voglia di lottare insieme, di capire, di andare avanti e avere fiducia... siete stati sempre voi"; e il gruppo di lavoro che "considero un grande regalo".