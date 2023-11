"Liberi tutti", chiude dopo 3 puntate: ecco perché la Rai ha deciso così

07 novembre 2023 a

Dopo poche puntate arriva la decisione di chiudere il programma. Il nuovo format della Direzione Intrattenimento Prime Time, realizzato in collaborazione con Triangle Production, si ferma alla terza puntata. Lo rende noto un comunicato della Rai. "Rai 2, per la prima serata, ha come mandato anche la sperimentazione di nuovi progetti" prosegue la nota. "’Liberi tutti!’ è un format originale italiano dedicato al fenomeno delle Escape Room, molto popolare tra i giovani, la cui sperimentazione, purtroppo - sottolinea il comunicato - anche a causa dello scenario fortemente competitivo del giorno di messa in onda, non ha ottenuto i risultati attesi".

Per questo, "in accordo con la società produttrice si è deciso pertanto di interromperne la programmazione. Si ringrazia comunque Triangle per la cura e la professionalità con cui ha seguito il progetto e parimenti tutti i protagonisti: Bianca Guaccero, che con grande generosità ha accettato la sfida, Beppe Iodice, i Gemelli di Guidonia e il Centro di Produzione Tv di Napoli".

Un colpo duro da digerire per la Guaccero che si era rilanciata con questo nuovo programma in prima serata. Intanto sul fronte Rai Pino Insegno ha detto la sua sulle indiscrezioni rilanciate dal Corriere su un cambio della guardia a l'Eredità. Secondo il quotidiano di via Solferino, il prgramma destinato a Insegno potrebbe restare nelle mani di Insinna. Insegno ha reagito così alle voci su una possibile battatuta d'arresto: "Sono voci che arrivano. Parole in libertà di qualcuno… Io non ce la faccio più a sentirvi".