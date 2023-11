Stefania Petyx: "Mi hanno fatto esplodere l'auto". Attimi di terrore per l'inviata di Striscia

11 novembre 2023 a

A Verissimo, nella puntata di oggi 11 novembre, Silvia Toffanin ha festeggiato i 35 anni di Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci. Tra gli ospiti anche Stefania Petyx e il bassotto. La conduttrice ha subito sottolineato che l'inviata è stata più volte minacciata, "anche con un’auto esplosa". "Sì", ha confermato la Petyx che ha subito ironizzato: "Ma per fortuna era di mio marito".

Stefania è la prima inviata donna di Striscia e una delle più longeve della trasmissione di Canale 5. "In realtà lo sono stata per tanti anni anche se non me ne sono mai accorta perché questa differenza non si è vista, ci trattano tutti male allo stesso modo", ha scherzato ancora.

L'inviata ha poi rivelato perché indossa sempre l'impermeabile giallo e gli stivali di gomma per la pioggia. Un look e un colore che sono diventati subito caratteristici di Stefania e del bassotto che veste sempre una pettorina, gialla anche quella. Quindi la Petyx ha spiegato: "Il giallo è il colore che ha scelto per me Antonio Ricci che mi ha visto come una moderna signora in giallo. Il tutto in una versione imbranata".

E non finisce qui. Stefania Petyx ha anche svelato il nome del bassotto. Il cagnolino è in realtà una cagnolina che si chiama Carolina.