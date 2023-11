Ballando con le stelle, malore per Caprarica: la reazione di Zazzaroni

12 novembre 2023 a

Nell'ultima puntata di "Ballando con le Stelle", Antonio Caprarica ha sorpreso il pubblico quando si è sentito male durante una esibizione. Mentre danzava sul palco, ha improvvisamente toccato il petto, manifestando evidenti segnali di disagio. La situazione ha suscitato preoccupazione sui social tra i telespettatori, con molti che temevano il peggio.

Il momento di tensione ha raggiunto il culmine quando Caprarica ha richiamato l'attenzione della giuria e del pubblico con una mossa apparentemente improvvisa. Milly Carlucci è immediatamente accorsa sul palco per rendersi conto di cosa stesse accadendo.

Tuttavia, dopo qualche secondo di incertezza, Antonio Caprarica ha dimostrato una resilienza sorprendente. Dopo essersi fermato per un breve istante, ha scelto di continuare la sua esibizione, riprendendo il ritmo della danza con determinazione.

Questa decisione ha lasciato il pubblico sbalordito, suscitando una miscela di emozioni, tra il sollievo e l'ammirazione per la forza d'animo dimostrata da Capranica. Il coraggio di affrontare le difficoltà in pubblico, specialmente in un contesto così competitivo come quello di "Ballando con le Stelle", ha reso l'episodio virale sui social.

L'incidente ha anche evidenziato il lato umano degli artisti dietro le luci della ribalta. La reazione tempestiva e l'empatia dimostrata da Milli Carlucci non sono passati inosservati. Insomma Caprarica ha combattuto da vero leone sul palco di Ballando e questo suo modo di resistere anche alle difficoltà durante l'esibizione ha scatenato gli applausi del pubblico e le ovazioni sui social, Ma l'episodio è stato accompagnato anche dalla reazione della giuria. Il commento di Ivan Zazzaroni: "Sembra una RSA". Poi l'intervento di Mariotto:"Chiamate una barella"..