Ballando con le stelle, scontro Lucarelli-Lambertucci: "Ci chiami ciccioni"

12 novembre 2023 a

a

a

Momenti di tensione a Ballando con le stelle per la messinscena di Rosanna Lambertucci. L'ex conduttrice ha finto un malore durante la sua esibizione e in tanti si sono preoccupati per le sue condizioni. Ma al termine della performance, è stata proprio la Lambertucci a spiegare come stavano le cose e a rivelare una scomoda verità: "Non stavo male, ho finto di essere morta, dato che, nella scorsa puntata, sono stata anche definita così dalla giuria". Apriti cielo. Da qui si è scatenato uno scontro durissimo con la giuria che ha acceso la puntata del sabato sera. Sono volate parole grosse con Selvaggia Lucarelli e la Lambertucci ha subito messo la giornalista nel mirino.

Ad aprire il fuoco è stata proprio la Lucarelli che non ha digerito alcune dichiarazioni della Lambertucci in settimana: "La prossima volta arrivo con un centimetro, vi faccio vedere che se misuro la circonferenza vita di Mariotto e Canino siamo sopra la linea della salute”, ha ribattuto Rosanna.“È body shaming”, ha replicato Selvaggia.

Mara Venier sta male, cancellata la puntata di Domenica in. Le sue condizioni di salute

Lo scontro però non si è fermato qui. Anzi, è andato avanti. "Sembra una piaggeria per il tesoretto. Ti posso dire una cosa? Come ti viene in mente di dire che la giuria deve perdere peso?”, ha affermato la Lucarelli. "Faccio solo del bene, quando siamo con la circonferenza vita giusta è tutta salute, non parlo di estetica", ha ribattuto la Lambertucci. Poi è tornato il sereno ma a Ballando a quanto pare la tensione resta altissima.