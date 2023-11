Gina Lollobrigida, il figlio da Vespa: "Cosa mi ha detto sul letto di morte"

14 novembre 2023 a

Sul letto di morte Gina Lollobrigida disse al figlio Andrea Milko Skofic e al nipote Dimitri: "Ho sbagliato tutto". L’ha raccontato Skofic rispondendo alle domande di Bruno Vespa, nella trasmissione ’Cinque minuti', sul suo rapporto con la celebre madre, in un’intervista che è andata in onda su Raiuno. "Stavamo all’ospedale. Ero entrato io con mio figlio Dimitri. Erano anni che non la vedevamo", ricorda Skofic.

"Quando siamo entrati, lei ha cominciato a scuotere la testa, non riusciva a parlare. Era molto emozionata. Ha detto: ’Ho sbagliato tutto, ho sbagliato tutto'". Che ricordi ha di sua madre? "Tanti", dice Skofic. "Quand’ero piccolo, passavo molto tempo con mia madre. Mi ricordo delle cose che piacevano a tutti e due, la fotografia, i film. Ho ricordi della sua forza, tenacia, passione per la perfezione".

E cosa ricorda del successo internazionale di Gina Lollobrigida? "Da figlio ho sempre fatto una divisione fra mia madre e Gina Lollobrigida, due cose separate. Da piccolo ero impaurito da tutti quei paparazzi", risponde Skofic. "E poi ricordo i momenti di calma quando stavo con mia madre a casa". Insomma nella chiacchierata con Vespa il figlio di Gina Lollobrigida prova a a dare una dimensione più intima alla vicenda dell'eredità che ha riempito le cronache dopo la morte della madre. Skofic ha parlato semplicemente da figlio. Un figlio che non ha paura di mostrare il suo dolore per una madre che non c'è più.