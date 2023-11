Gina Lollobrigida, Piazzolla accusa il figlio Milko: "Lo faceva sempre all'ultimo minuto"

14 novembre 2023 a

"Il rapporto tra Gina e Milko è sempre stato molto teso": Andrea Piazzolla, ex assistente della Lollobrigida condannato ieri a tre anni di carcere per circonvenzione di incapace, parla del rapporto tra la diva e suo figlio Andrea Milko Skofic in un'intervista al Corriere della Sera. L'accusa nei confronti di Piazzolla è di raggiro nei confronti di Gina per impadronirsi del suo patrimonio. Lui, però, non ci sta e definisce il suo rapporto con la Lollobrigida "irripetibile".

"Gina non è andata neppure al matrimonio del figlio non condividendo la sua scelta - ha continuato Piazzolla, riferendosi al rapporto madre-figlio -. Io non ho interferito, ho fatto al contrario di tutto perché le frequentazioni riprendessero, salvo constatare in tanti anni il costante disinteresse del figlio che ha spesso disdetto all’ultimo minuto appuntamenti ai quali la madre teneva molto".

"I primi anni della mia frequentazione con Gina - ha proseguito Piazzolla - abbiamo invitato Milko alle feste di compleanno della Lollo. Non si è mai presentato né ha fatto una telefonata di auguri, salvo oggi affermare che è rammaricato di non aver avuto un rapporto con lei". Dopo la sentenza di ieri, l'ex assistente della diva ha rivelato di avere ricevuto diversi messaggi di solidarietà: "Molte persone mi hanno scritto e chiamato per dirmi come loro conoscono bene l’amore che mi legava a Gina e quello che ha rappresentato per noi il nostro rapporto".