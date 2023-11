Mammucari-Caprarica, dietro le quinte finisce male: "Bruciato, un cane"

Roberto Tortora 13 novembre 2023 a

Anche il ballo, talvolta, può diventare violento e non in qualche tribù esotica o in combattimenti clandestini, bensì in uno studio televisivo. Tutto è successo a Ballando con le Stelle”, show danzerino di successo di Rai 1 e condotto da Milly Carlucci.

È stata sfiorata addirittura la rissa, come riporta il sito DavideMaggio.it, tra due concorrenti dell’attuale edizioni. Due uomini che più lontano non potrebbero esser stati ed essere tutt’ora, cioè Teo Mammucari e Antonio Caprarica. I due sono quasi arrivati alle mani nella “Sala delle Stelle”, dopo la performance del comico romano dell’ultima puntata. Entrambi i galli sono stati divisi dagli altri concorrenti prima che la situazione degenerasse in un pollaio.

Sempre secondo quel che riporta l’esperto di tv, Davide Maggio, Mammucari sarebbe addirittura stato cacciato dall’aula di ritrovo che il cast usa prima di esibirsi. Questi i fatti: Mammucari, come al solito, ha schernito a più riprese Caprarica, che, da quando è iniziato il programma, è sempre stato al gioco. Teo, una volta apparso davanti alla giuria, però, ha esagerato. E infatti il giornalista, durante la diretta, ha replicato a tono. I telespettatori e la Carlucci hanno subito compreso che non si stava più scherzando e che il clima stava cambiando. Mammucari, senza molto tatto, dice: “Caprarica è un tronco che parla inglese, bruciato. Dai, è un cane. Caprarica sei un molosso”. L’ex-corrispondente dal Regno Unito per la Rai è apparso molto seccato e ha abbandonato i toni scherzosi: “Io sono un molosso ma gentiluomo. Tu sei un po’ cafone. E secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere. Mi hai scocciato“.

Inutile il tentativo di cambiar scena della Carlucci, che ha invitato i giudici a votare. Quando, infatti, Teo è rientrato nella Sala delle Stelle ha avuto uno scontro pesante con un Caprarica inferocito. Sono volate parole pesanti ed entrambi hanno esasperato i toni. E dagli insulti si è arrivati rapidamente ad un faccia a faccia, anticamera delle botte. Alla fine, il più alterato era Mammucari, come si legge sul sito: “Teo, piuttosto alterato, è stato persino portato via dalla Sala delle Stelle”. La “rumba” è stata evitata, ma la rabbia difficilmente sbollirà in fretta.