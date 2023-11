Jovanotti, il dramma: "La mia sola decisione? Andare avanti", com'è ridotto a 4 mesi dallo schianto

16 novembre 2023 a

a

a

No, il calvario per Lorenzo Jovanotti non è ancora finito. Si parla delle conseguenze del drammatico incidente in bicicletta che lo ha coinvolto ormai quattro mesi fa mentre si trovava a Santo Domingo: un impatto violentissimo in cui ha subito la rottura del femore e della clavicola. L'artista è stato costretto a restare a lungo a Santo Domingo per i rischi connessi a un ritorno anticipato in Italia.

Dunque il rientro, lo scorso agosto, quando Jovanotti ha iniziato a seguire la terapia al centro di Forlì. E nelle ultime ore il cantante è tornato a farsi vivo. Le notizie però non sono delle migliori: "Sono passati quattro mesi dal botto", ha premesso in un video postato su Facebook. "Non cammino ancora senza stampelle ma conto per dicembre di cominciare. Per ora sto appoggiando il piede. Insomma, procediamo. I muscoli mi fanno male. Però tutto bene dai. Sento che dentro di me c'è una gestazione di qualcosa di forte e importante. Ci vuole tempo, purtroppo. Appena mi rimetto ci vediamo e festeggiamo. Io nel mentre lavoro e leggo molto. Ah, sto facendo fisioterapia due volte al giorno".

E ancora, ha aggiunto: "Penso a quando ci rivedremo: un sogno. Sto scrivendo e sto prendendo appunti. Lascio tutto aperto e non fisso nulla. L'unica decisione che prendo è quella di voler andare avanti". "Adesso non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi, nessuno lo sa, neanche gli ortopedici. Tra un po' dovrò operarmi per togliermi la placca alla clavicola perché si sta staccando. Ma va bene, andiamo avanti un giorno alla volta. Ho fatto un gran bel casino, chi se lo aspettava", conclude Jovanotti, un poco scorato.