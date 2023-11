Sabrina Ferilli, "un po' più cianciata": choc al Castello delle Cerimonie

22 novembre 2023 a

Sabrina Ferilli ha una sosia. Si tratta di Lidia De Maio. È lei la protagonista di una puntata del Castello delle Cerimonie in onda su Real Time. La donna ha scelto di festeggiare il suo compleanno proprio nel palazzo di Donna Imma. Accompagnata dal marito Mario Guida e dall'amica Cinzia Oscar, la De Maio ha parlato della sua somiglianza all'attrice romana. Somiglianza che l'avrebbe resa nota anche all'interno del jet set napoletano.

"Sono la sosia di Sabrina Ferilli - ha spiegato in tv -. A 15 anni già sfilavo ed ho sfilato per i campeggi, le discoteche. Io sono stata miss network, miss bellezza, miss cinema e miss Campania. Miss tutto". Un video subito diventato virale, tanto che il volto di Tu sì que vales ha voluto replicare: "Io un po' più cianciata. Oserei dire". Un commento ironico che ha collezionato oltre 13mila "like".

In ogni caso la partecipazione a Il Castello delle Cerimonie è stata per Lidia l’occasione di farsi conoscere al largo pubblico. La donna, in fatto di richieste particolari, non si è lesinata. Tra queste l’arrivo in elicottero e il passaggio in carrozza fino alla sfilata sul tappeto rosso, con tanto di figuranti bodyguard.