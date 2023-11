Unica, Ilary Blasi e lo schiaffo a Totti: "Farei pure altro con quell'uomo a 'sto punto"

26 novembre 2023 a

Tutto parte da un innocente "caffè" con un misterioso uomo a Milano e una "innocente bugia". Ilary Blasi, nel doc Unica, sbarcato su Netflix venerdì 24 novembre, rompe il silenzio sulla fine della sua storia d’amore con l’ex capitano della Roma Francesco Totti e del tradimento di lui con Noemi Bocchi.

"Ai primi di novembre comincio a notare un marito più silenzioso del solito, schivo, percepivo che ce l’avesse con me, ma non mi diceva niente". Dopo un paio di mesi il marito le chiede spiegazioni su un uomo: "Francesco aveva i miei codici del cellulare e aveva trovato uno scambio di messaggi tra me e la mia amica Alessia". Ilary mostra questi messaggi dai quali emerge che hanno preso solo un caffè, appunto, tutti insieme, con questo misterioso uomo. Ma Totti pensa che lei non dica la verità, tanto che in una intervista a Il Corriere della Sera dirà: "So che ha frequentato lui e altri uomini un po’ troppo da vicino".

La Blasi però giura che non c'è stato nulla: "Per la prima volta in 20 anni tocca a te credere a me, visto che in 20 anni sono sempre stata io a dover difendere te, anche ai tempi di Flavia Vento", dice Ilary al marito. Ma lui non le crede e comincia a frequentare Noemi Bocchi.

Dopo le indiscrezioni apparse sui giornali, continua la Blasi, "volevo vedere con i miei occhi e volevo avere delle prove, perché Francesco non l’avrebbe mai ammesso. La sera del 2 luglio dice che ha una cena". Con Noemi, ma lui non lo dice. Ilary va sotto casa della donna e qui trova parcheggiata la macchina del marito. Arruola anche un investigatore privato il quale però "si è fatto sgamare".

A quel punto, dopo i racconti di Isabel, la figlia più piccola, la Blasi lo mette all'angolo. È la fine di venti anni d'amore. Che Ilary però affronta con dolore ma anche molta ironia. Alla fine dell'intervista, infatti, alla domanda "lo riprenderesti quel caffè?", Blasi risponde: "Farei pure altro a ‘sto punto".