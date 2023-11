Ilary Blasi, esplode l'ira: "Io arrogante? Cambia canale"

27 novembre 2023 a

Ilary Blasi per la prima volta dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti si racconta a Unica, dal 24 novembre su Netflix. Nel docu-film la conduttrice tra ironia e commozione parla quindi delle loro storia d'amore, dal primo incontro alla separazione diventata evento mediatico. A tre giorni dalla messa in onda sulla piattaforma, Unica sta facendo molto discutere.

E oggi 27 novembre, la Blasi in un post pubblicato sulla pagina Instagram di Netflix legge alcuni commenti dei suoi "critici" su un tablet.

C'è chi la prende in giro per alcuni presunti ritocchini estetici: "Praticamente Ivana Spagna è Ilary Blasi tra qualche anno", scrive infatti un utente. Ma lei la prende con ironia: "Eh, può essere. Ciao Ivana!". E ancora: "A me Ilary Blasi non piace proprio nella conduzione di questo programma, ha una pazienza pari allo zero e un'arroganza nel porsi terrificante". E lei ribatte: "E vabbè ci sta, non è che si può piacere a tutti: cambia canale".

Ma il commento più interessante è quello finale: "Ma sono l'unico a non sapere com'è finita la storia degli orologi (i Rolex, ndr) tra Ilary e Totti?". La Blasi quindi sorride e con una battuta chiude il caso: "No, in realtà non l'abbiamo capito nemmeno noi".