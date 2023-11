Ilary Blasi sotto accusa: tradita dal dettaglio del caffè

27 novembre 2023 a

Unica, il docu-film sulla fine del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti raccontato da lei su Netflix, sta scatenando i fan della ex coppia. Quello che non è piaciuto, in particolare, è quel caffè preso dalla conduttrice a Milano con un uomo. È la stessa Blasi a dire che c'è una data d'inizio della crisi con l'ex capitano della Roma: 11 ottobre 2021. Quel giorno Ilary prende un caffè con un misterioso uomo dicendo una bugia a Francesco, bugia che decreta l'inizio della fine del loro matrimonio. "Da lì, un disastro", spiega lei.

Da quel giorno infatti Totti diventa freddo e distaccato, come mai era stato prima. Anche perché lui, pur venendo subito a sapere di quel caffè, evita di parlarne con lei mostrandosi soltanto "più silenzioso del solito, schivo, con la faccia arrabbiata".

Qualche mese dopo però Totti perde le staffe durante una cena mostrando l'uomo del caffè con Ilary su Instagram. Ma era un incontro innocente, insiste la Blasi: "Tra amiche abbiamo fatto un po' le cretine, ci divertiva la situazione. Eravamo incuriosite da questo ragazzo perché faceva una vita particolare". Per questo non da sola, ma con le amiche, è andata a prendere un caffè a casa di lui. Totti non glielo perdona: "Mi continua a ripetere che ho rovinato tutto, che l'ho ucciso dentro, che lui è morto dentro. Mi sento in colpa e mi sono sentita per tanto tempo in colpa per un caffè. Mi sono messa nei suoi panni, lo capivo".

I fan si scatenano: "Sì, unica a tradire", si legge nei commenti. "L'ho appena finito di vedere... Ma una domanda mi sorge spontanea: perché dovevi andare a prendere questo benedetto caffè con questo e con la tua amica? Non mi è chiaro questo passaggio", osserva un altro. "Infatti una parte da Roma a Milano per un caffè, su dai...", si legge ancora.

"Per empatia verrebbe spontaneo stare dalla parte della donna in quanto donna. Ma perché giocare con l'amica e cercare di avere contatti con un ragazzo visto su Instagram? Io da marito avrei perso la fiducia all'istante. Un caffè? Mmmm", commenta un altro. "E se dell'amante si fosse innamorato successivamente?", azzarda qualcuno rispetto alla relazione tra Totti e Noemi Bocchi. "Hanno rovinato tutto le bugie"; "Quanti altri caffè ha preso senza testimoni? E con chi?", si insinua in un altro commento.

Ma c'è anche chi attacca Totti: "La scusa del caffè per il campione era per nascondere la sua vita parallela... In effetti è un giocatore, dribblare fa parte del suo mestiere".