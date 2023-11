Francesca Fagnani rivela: "Ho invitato il Papa a Belve, cosa mi ha risposto"

27 novembre 2023 a

"Ho invitato anche il Papa": Francesca Fagnani lo ha detto sul palco di "Vanity Fair Stories", rispondendo alle domande di Federico Rocca, in riferimento alla sua trasmissione su Rai 2, Belve. Il Santo Padre, però, non ha accettato la proposta. "Mi ha risposto la segreteria del Pontefice, declinando l'invito", ha spiegato la conduttrice. Se Bergoglio avesse accettato, però, la domanda della Fagnani sarebbe stata: "Ma sto schiaffo alla cinese?", con riferimento a un momento del dicembre 2019, quando il Pontefice reagì a una fedele cinese che lo strattonava.

La Fagnani, poi, si è sentita rivolgere la domanda che di solito fa lei ai suoi ospiti: "Che belva si sente?". "Un jack russell - ha risposto allora lei -. Ci hai mai avuto a che fare? Ti morde e non ti molla mai". Anche se poi ha voluto precisare che nelle sue interviste non c'è mai cattiveria: "Cerco di fare domande che possono provocare, la seconda domanda, se non mi rispondi io insisto. La cattiveria è mettere in una luce cattiva una persona". Infine, parlando delle donne protagoniste della scena politica attuale, ovvero la segretaria del Pd Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni, la giornalista ha detto: "Più belva oggi forse è Giorgia Meloni".