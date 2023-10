Che tempo che fa, Fazio: "Che belva sei?", brutale sfottò a Fagnani e Rai

30 ottobre 2023 a

a

a

"Dovevi andare a Belve e non sei andato": Fabio Fazio ha deciso di chiudere così l'intervista a Fedez a Che tempo che fa sul Nove, riferendosi alla mancata ospitata del rapper nel programma di Francesca Fagnani su Rai 2. Una vicenda che ha fatto discutere e che a quanto pare l'ex conduttore Rai ha voluto riportare a galla nel suo show. "Ti faccio io la domanda - ha detto ancora Fazio - quale bestia feroce sei? No, scusate l'ignoranza, quale belva sei? Ho sbagliato...".

Dopo essere scoppiato a ridere, allora, il rapper ha risposto: "Me l'hai anche detto che mi facevi questa domanda, ma non mi sono preparato la risposta". Apparentemente imbarazzato, il giornalista ha controbattuto: "Ma no, non te l'avevo detto". "Allora avevo messo in conto che potevi farmi questa domanda", ha corretto il tiro il cantante. A quel punto, cercando di correre ai ripari, Fazio ha suggerito una possibile risposta al suo ospite: "Io te la rifaccio e tu dì: 'vengo anch'io'. Quale bestia feroce vuoi essere?". "Vengo anch'io", ha replicato come da copione Fedez, mettendo fine al siparietto.

Nello studio di Che tempo che fa, il cantante ha parlato anche del periodo difficile affrontato dopo la scoperta del tumore: "Dopo la malattia ho avuto altri problemi, non sono ancora migliorato come persona, ma ci sto lavorando. Quando ho scoperto di avere il tumore al pancreas, ho cercato non solo medici, ma esperienze umane con cui confrontarmi e l’unica intervista che ho trovato era quella di Gianluca Vialli. Tramite amici in comune l’ho contattato e lui è rimasto a lungo a parlare con me al telefono senza conoscermi, la sera prima di esser ricoverato".