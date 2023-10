Fagnani, addio Rai? Fiorello: "Buco le gomme dell'auto a Mentana"

31 ottobre 2023 a

"È vero che Belve andrà su Nove?": Fiorello lo ha chiesto all'ad della Rai Roberto Sergio, ospite di Viva Rai 2, dopo le indiscrezioni, rilanciate dal portale TvBlog, sul possibile addio di Francesca Fagnani alla tv di Stato. Secca la risposta di Sergio, che ha detto solo "no", mettendo a tacere così tutti i rumors diffusi nelle ultime ore. Lo showman siciliano, a quel punto, ironicamente ha deciso di aggiungere: "Se va a Nove, vado sotto casa della Fagnani e buco le gomme dell'auto di Mentana. Mamma Rai si ama, indipendentemente dal governo che c’è in quel momento”.

Le indiscrezioni sull'eventuale "trasloco" sul Nove, canale dove il format della Fagnani è nato nel 2018, lasciavano intendere che il passaggio sarebbe potuto avvenire a partire dalla prossima stagione televisiva. Anche perché il secondo ciclo di puntate è già previsto per la prossima primavera sempre su Rai 2. Secondo TvBlog, inoltre, l'addio della Fagnani sarebbe stato una diretta conseguenza della scelta dei vertici Rai di bloccare l'intervista di Fedez a Belve. L'ospitata del rapper nel programma era stata messa in discussione per via dei turbolenti precedenti tra l'azienda e il cantante, come il freestyle al Festival di Sanremo e il discorso sul palco del Concertone del Primo Maggio nel 2021.