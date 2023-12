Elisabetta Gregoraci contro lo sciopero: "Cosa sono stata costretta a fare"

02 dicembre 2023 a

a

a

Un giorno da segnare in rosso quello di venerdì 1 dicembre, quando uno sciopero nazionale ha messo a dura prova gli italiani. Tra questi Elisabetta Gregoraci. Indetta dai lavoratori di Ferrovie dello Stato e di Trenord, dopo che c'era stato un altro sciopero del trasporto ferroviario nazionale giovedì 30 novembre, la contestazione ha avuto come scopo quello di chiedere maggiore sicurezza sul lavoro per i ferrovieri. Peccato però che per i pendolari non siano mancati disagi.

Nelle sue Instagram stories, la showgirl ha spiegato ai suoi follower cosa le è successo prima di recarsi ad uno shooting fotografico. "Che disagi, oggi davvero tanti disagi ed è meglio non dire più niente - ha tuonato -. Ma noi ce la faremo perché siamo ottimisti. Riusciremo a fare lo spot? Capelli bagnati... oggi è così".

"La mia vita privata?". Elisabetta Gregoraci e la rivelazione su Briatore: Toffanin incredula

Da qui la spiegazione: "Oggi è stata una giornata un po' particolare - ha proseguito -. Ero veramente di corsa più del solito ma tantissimi disagi. Scioperi, treni cancellati e dovevo andare sul set. Le persone che dovevano lavorare con me sono arrivate molto in ritardo e quindi mi sono truccata e preparata in macchina". Tutto è bene quel che finisce bene. Gregoraci è infatti riuscita "a fare le foto. E niente, adesso sono nella sala attesa di Freccia Rossa sperando che il mio treno sia garantito per partire". Capito Maurizio Landini?