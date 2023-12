Ilary Blasi? "Bevo solo decaffeinato": il feroce sfottò a La7

03 dicembre 2023 a

Piaccia o non piaccia, tra i temi della settimana, per certo, c'è Unica, il docu-film di Ilary Blasi proposto da Netflix nel quale la conduttrice dà la sua versione dei fatti circa la burrascosa rottura con Francesco Totti. E il tema tiene banco anche nel salottino radical-chic di In altre parole, il programma condotto da Massimo Gramellini su La7, la puntata è quella di sabato 2 dicembre.

Ospite in studio per il dibattito c'è anche Frankie Hi-Nrg, il celebre rapper. E Gramellini ragiona: "Il docufilm Unica contiene la versione della Blasi sulla fine della storia con Totti. Il tema appassiona tantissimo", premette. "Cosa è successo? Nella docufiction lei rivela che la crisi è iniziata quando Totti ha preso il cellulare di Ilary e ha letto un suo messaggio in cui lei diceva: mi piacerebbe prendere un caffè con un tizio che trovo carino. Solo un caffè. Risultato: Totti ha reagito in maniera maschilista, possessiva", sentenzia Gramellini.

"Questa cosa - riprende il conduttore - nella settimana del patriarcato è diventato un grande dibattito. Tu come avresti reagito?", chiede a quel punto Gramellini a Frankie Hi-Nrg. "Io bevo decaffeinato, quindi mi innervosisco poco in questi sensi", replica il rapper. Uno strepitoso sfottò ad Ilary Blasi.

