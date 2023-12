Antonio Venditti, Simona Izzo: "Corna... è finita malissimo"

05 dicembre 2023 a

a

a

"Non abbiamo rapporti": Simona Izzo ha rivelato di essere ai ferri corti con il suo ex nonché padre di suo figlio Francesco, Antonello Venditti. Intervistata dal Corriere della Sera ha raccontato una delle loro liti: "Abbiamo discusso fortemente per il compleanno dei quarant’anni di mio figlio. Oggi ne ha quarantasette. Io penso che il compleanno di un figlio vada condiviso, Antonio invece voleva fare la festa da solo". Sul motivo alla base di tutto questo, la Izzo ha detto: "Chissà. Forse ha del rancore. O più probabilmente un senso di colpa. Diciamo che è assolutamente colpa sua se la nostra storia è finita".

"Aveva un’altra che poi ha lasciato dopo che noi due ci eravamo lasciati - ha raccontato la regista, sempre riferendosi a Venditti .-. Molti mariti fanno così". Parlando invece del suo compagno di vita attuale, Ricky Tognazzi, la Izzo ha ricordato che stanno insieme da 38 anni: "È l’unica persona al mondo che ha sempre sopportato la variabilità del mio umore. È gentile, accudente, non è facile trovare un uomo accudente".

"Quello è sc***o". Ricky Tognazzi, un clamoroso dietro le quinte: qua viene giù Ballando | Video

"Quando ero depressa e stavo a letto - ha raccontato ancora la regista - tutti, a cominciare da mia madre, mi avevano sempre esortato ad alzarmi. Ricky invece si sdraiava nel letto insieme a me. Ma ha sopportato anche le mie fasi maniacali: volevo scrivere, fare, lavorare, viaggiare. E lui mi accompagnava".