Belen Rodriguez, l'affondo di Paola Ferrari: "Per sembrare una santa"

Roberto Tortora 05 dicembre 2023 a

a

a

Paola Ferrari non ama molto le donne o, almeno, le sue competitor televisive. Non è la prima volta, infatti, che si scaglia contro una showgirl, spesso molto più giovane di lei, e ne critichi gli atteggiamenti.

Dopo Diletta Leotta, adesso è arrivato il turno di Belen Rodriguez. Alla Ferrari, infatti, non è piaciuta l’ospitata dell’argentina nel salotto di Mara Venier, durante l’ultima puntata di Domenica In. Nel corso dell’intervista, infatti, la Rodriguez ha confessato di aver passato un periodo di depressione, dovuto all’ennesima e, forse, definitiva rottura con Stefano De Martino. L’ex-marito, secondo Belen, l’avrebbe cornificata con dozzine di ragazze, scoperte da lei e contattate personalmente al telefono.

"Con chi mi ha tradita". Colpo di scena a Domenica In: Belen rivela tutto su De Martino

A queste dichiarazioni, Paola Ferrari non ci sta ed è sbottata con delle dichiarazioni molto forti su Instagram, in un post con la foto della showgirl: "Belen le sue confessioni protagoniste per un'ora su Raiuno a Domenica In! Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una santa".

Video su questo argomento "Ci sono due verità". Stefano De Martino, la risposta piccata a Belen

Un attacco forse spropositato, visto anche che la Rodriguez ha semplicemente raccontato la propria versione dei fatti e che De Martino, ospite invece da Fabio Fazio sul Nove, non l’ha nemmeno smentita, limitandosi a trincerarsi dietro un semplice “no comment”. Non corre buon sangue tra di loro, è evidente, ed era emerso anche nell'ultima ospitata a Belve, in cui l'aveva definita "molto furba" e ne aveva stroncato le doti artistiche: "Se è stata davvero furba? Diciamo che non è un'artista straordinaria".

"Ho tradito Belen?": la risposta imbarazzante di Di Martino, si ferma lo studio

Subito sono arrivate le critiche alla Ferrari da chi ha letto il post, primo fra tutti il giornalista Santo Pirrotta, che non usa mezzi termini: “Detto da te… che di santità te ne intendi fin da tempi non sospetti…”. Alcuni utenti non sono stati meno pesanti, uno scrive: “Sei perfida ed invidiosa, hai da ridire su una donna che ha raccontato tutta la sua sofferenza. Proprio non ti arrendi all'idea che ci sono donne belle e più giovani di te in TV. Ah un consiglio, smettila con la chirurgia, sembri un alieno!”