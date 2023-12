Ornella Vanoni, la rivelazione è sconvolgente: "Gino Paoli in contemporanea a mio marito"

06 dicembre 2023 a

a

a

"Io prima di dormire devo farmi una canna o due, altrimenti mi si spegne il cervello". Ornella Vanoni senza peli sulla lingua: la mitica cantante milanese, 89 anni portati divinamente, è protagonista del podcast di Gianluca Gazzoli Passa dal BSMT, una serie di interviste irriverenti nel Basement, il "seminterrato" ai protagonisti del mondo dello spettacolo e dello sport. Format di clamoroso successo in cui le star hanno l'abitudine di mettersi totalmente a nudo.

"Questa cosa da quando?", chiede divertito Gazzoli a proposito dell'abitudine "rilassante" dell'interprete di classici senza tempo come L'appuntamento, Tristezza per favore vai via e Una ragione di più "Da quando l'ho scoperta, verso i 50 anni. Io vado avanti così, se no non dormo". Anche Snoop Dogg, rapper superstar americano lontanissimo dallo stile di vita della Vanoni, ha ammesso di avere lo stesso vizietto.

"Non è che...". Ornella Vanoni sfiora il pube a Elodie: Fazio impietrito | Video

Tempo addietro, rivelando la propria piccola debolezza, su Ornella si era scatenato un putiferio. "Avevo fatto una battuta, tra un po' di anni mi servirà una badante che rolla. Non ti dico per la strada i ragazzi: 'Signora io non ho un lavoro ma rollo! Ornella, rollo in una maniera...'". "Si sono proposti tanti candidati...", "Esatto".

Qualche ora prima, l'ex musa di Giorgio Strehler aveva dato spettacolo anche da Fabio Fazio, di cui è ospite fissa a Che tempo che fa sul Canale Nove, generando non poco imbarazzo con le sue imprevedibile battute.

"Mi scivola il dito": clamorosa Ornella Vanoni, Fazio salta sulla sedia | Video

"Sono stata deflorata a Losanna - è scesa nei dettagli fin troppo intimi -. Ho avuto molti flirt per capire cos'è l'amore, ma non ho capito l'amore che senso avesse. Poi è arrivato Strehler e sono esplosa. Io vivevo di lui. Poi l'ho tradito. E inoltre Gino Paoli era in contemporanea con mio marito".

Woody Allen e la Vanoni, cala il gelo: "La vecchia gallina". Fabio Fazio ammutolito

Gran finale dopo l'intervista-evento di Fazio al grande Woody Allen, regista americano e mito del cinema mondiale. "Hai visto Woody Allen prima?", le domanda tutto lieto il conduttore. "Sì, sembra una vecchia gallina, lo adoro", la replica della Vanoni. Voleva essere una battuta affettuosa, ma ha fatto calare il gelo in studio.