Affari tuoi, l'errore gravissimo di Clara: "Ringrazia Dio e pigliati sti soldi!"

Affari Tuoi è un gioco in cui bisogna avere tanto coraggio, ma bisogna capire anche quando fermarsi. E la signora Clara e il nipote Matteo nell'ultima puntata andata in onda ieri sera, giovedì 14 dicembre, hanno commesso parecchi errori. La partita è scivolata via con l'eliminazione di diversi pacchi blu per arrivare poi all'atto finale decisivo con un pacco rosso da 100mila euro e due pacchi con 10 e 20 euro.

Ed è in questo momento che dalle parti della signora Clara è arrivata la convinzione di tenere per le mani il pacco con il bottino grosso. Ma qualcosa è andata nel verso storto. Infatti alla fine dell'ultimo giro dopo aver archiviato l'offerta del Dottore da 10mila euro, la signora Clara si è ritrovata con un pugno di mosche in mano. Infatti il pacco da 100mila euro era tra quelli sul bancone dello studio custoditi dai rappresentanti delle regioni. E così, in modo disperato, il gioco è arrivato ai supplementari con la sfida della regione fortunata.

Ma la signora Clara ha prima sbagliato la prima scelta indicando l'Emilia Romagna che avrebbe portato in dote 100mila euro e poi ha sbagliato una seconda volta indicando la Valle d'Aosta che avrebbe fruttato almeno 50mila euro. E così su X si scatenano i commenti: "Gli fanno l'offerta alta e dicono no io voglio giocare, ma prenditi sti soldi e bacia a terra che te l'hanno offerti. Mica giochi... cos'è monopoli?", tuona un telespettatore riferendosi a un'offerta del "dottore" ben più pesante avanzata prima dei botti finali. Infine c'è chi dà una "soffiata": "Io non ve lo so spiegare ma quando il dottore offre 44mila non un euro di più né uno di meno bisogna accettare perché ogni volta si è rivelata l'unica occasione per portare a casa con successo la partita".