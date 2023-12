Cristina D'Avena, "Abbiamo avuto un flirt": un nome clamoroso

27 dicembre 2023 a

Altro che "canzoni per bambini" o "sigle dei cartoni animati". Cristina D'Avena è una delle dive della musica italiana, per lei parlano i numeri dei concerti (sempre sold out) e la passione smodata dei fan sui social. Una carriera forse insospettabile per la 59enne cantante bolognese, che ha esordito da bambina prodigio allo Zecchino d'Oro e che da ragazzina è diventata anche una star della tv, tanto era il successo delle sue interpretazioni per i cartoni più amati dai bimbi italiani.

Di fatto, sottolinea in una intervista all'agenzia Adnkronos, è stata "la prima cosplay italiana a essermi travestita da personaggio dei cartoni animati". Nel 1986 debutta su Italia 1 Love me Licia, adattamento italiano in carne e ossa del famoso cartone animato giapponese Kiss me Licia. La giovane Cristina interpreta il ruolo della protagonista Licia, affiancata da Pasquale Finicelli nei panni di Mirko, il fidanzato di Licia e cantante della band Bee Hive (per la cronaca, il batterista era Marco Bellavia, poi fidanzato di Paola Barale): "Tra noi c'era era molta simpatia - svela per la prima volta - c'è stato un piccolo flirt ma avevamo 20 anni, ci stava che ci scappava l'innamoramento".

Negli anni, soprattutto negli ultimi 10, la D'Avena è diventata altrettanto insospettabilmente un'icona sexy, grazie ai social su cui scherza con grande autoironia mandando in solluchero i fan pubblicando anche qualche foto un po' più esuberante, in bikini.

Decisiva, per la sua carriera, la mano di Silvio Berlusconi. "Per molti anni sono stata solo una voce, nessuno mi riconosceva e sapeva chi fossi - spiega -. Berlusconi lo vedevo spesso perché Fininvest aveva investito tantissimo nella tv per ragazzi e quindi ci teneva moltissimo a me, mi coccolava molto - ammette - poi grazie a lui ho iniziato a farmi vedere, a fare le prime trasmissioni, ho fatto anche Bim Bum Bam. Con me Berlusconi è stato sempre un grande signore, una persona adorabile, sempre presente e generosa. Quando è scomparso mi è dispiaciuto tantissimo".