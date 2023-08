Anna Tatangelo in costume, "Barbie di periferia": Lato B monumentale

26 agosto 2023 a

Il ciclone Barbie ha travolto tutti, anche Anna Tatangelo. Il film campione d'incassi sulla bambola più famosa di sempre, sorta di bizzarro inno neo-femminista interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling, è diventato nel giro di poche settimane non solo una pellicola spacca-botteghino ma un vero e proprio fenomeno di costume. E anche vip e influencer, sui social, fanno a gara a riecheggiare il suo stile plasticoso e ultra-pop.

L'avete riconosciuta? A 43 anni fa impazzire l'Italia con questa foto | Guarda



Dopo Cristina D'Avena, sempre molto auto-ironica, con il suo "bikini stile Barbie" che ha incendiato la Rete intorno a Ferragosto, tocca ora alla Tatangelo conquistare Instagram con un post incendiario. Piscina, occhiali da sole argentati molto glamour, costume intero sgambatissimo che evidenzia un monumentale Lato B. La didascalia recita: "Barbie ragazza di periferia", ricordando il titolo di uno dei suoi primissimi successi. Perché l'ex moglie di Gigi D'Alessio, da Sora con furore, non dimentica mai le sue origini.

Tra i commenti entusiasti di follower e fan si segnalano quelli che badano al sodo, elogiando le curve pericolose della "Barbie ciociara", e chi invece ci mette un po' più di ingegno e fantasia, forse per donare al tutto un po' di romanticismo: "Anna nell'ammirarti in questa foto mi si è fratturato il cuore voglio solo ricordarti che il cuore non si ingessa". Le ammiratrici invece notano qualcosa di particolare: "Si nota dallo sguardo dal tuo viso molta serenità molta carica ed è bello rivederti così felice o meglio dire serena. Tempo fa il tuo sorriso era spento e i tuoi occhi volevano mandare dei messaggi. Non tutto alle volte prende la piega giusta ma non ostante tutto devi apparire serena e fingere anche a te stessa. Oggi vedo i tuoi occhi limpidi di gioia e il tuo viso sereno continua così e non permettere mai a nessuno di abbatterti, meriti il massimo Annina".