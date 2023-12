Chiara Ferragni, Simona Izzo: "Famosa solo grazie a sua madre"

28 dicembre 2023 a

a

a

Non si placano le polemiche su Chiara Ferragni e sul cosiddetto pandoro-gate. Ne ha parlato anche Simona Izzo nello studio di Alberto Matano a La vita in diretta su Rai 1. La regista ci è andata giù pesante e, riferendosi alla cifra che l'influencer ha detto che donerà all'ospedale Regina Margherita di Torino, ha sentenziato: "Attenuante perché ha donato un milione di euro? E allora? Per lei non sono niente! Lo dico perché li guadagna con una facilità assurda…".

Poi, allargando il quadro, ha aggiunto: "Sono carriere fondate sul niente, fondate sull’apparenza… Bisogna essere molto belle, avere una madre molto mediatica. Perché la mamma delle Ferragni è una stilista ad esempio. Lei è la donna che ha creato la fortuna di sua figlia. Sì è una scrittrice, ma anche stilista. Tanto è vero che la ragazza è cresciuta su internet, è sempre stata fotografata da quando era piccola". Un giudizio netto quello della Izzo. A cui ha subito replicato il conduttore. Quest'ultimo ha preso le difese della Ferragni: prima ha fatto notare come ci sia una “grande capacità imprenditoriale” dietro le sue attività e poi ha sottolineato come lei abbia “percepito quello che sarebbe poi stato lo sviluppo dei social e dei media in generale. Non si tratta di una cosa così semplice".