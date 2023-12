Chiara Ferragni, spunta la "lista nera": chi rischia il posto dopo lo scandalo

30 dicembre 2023 a

Crisi nera per Chiara Ferragni: il suo team, dal capo della comunicazione all'assistente personale, sarebbe in discussione dopo lo scandalo del pandoro Balocco. Nella black list non ci sarebbe solo il manager Fabio Maria Damato, ma anche altri "fedelissimi", come Luisa Lozupone, responsabile marketing e comunicazione. In bilico, poi, ci sarebbe anche la consulente di bellezza Chiarà Calè, laureata in Economia e Gestione Aziendale e nel team dell'influencer dal 2016.

Poi c'è il truccatore, Manuele Mameli. Sarebbe stato proprio lui a curare il make up dell’imprenditrice digitale per il primo appuntamento con Fedez, così come per le nozze. Per quanto riguarda l'assistente personale, invece, Barbara Di Poggio ha il compito di organizzare le attività del proprio datore di lavoro. Ma non solo professionali, anche private. Infine c'è la product manager, che si occupa di sviluppare la strategia dei prodotti di Chiara Ferragni, Farida Gueci. "Creativa e fantasiosa, ma anche disciplinata e meticolosa - scrive sul suo profilo LinkedIn -, ho imparato negli oltre 5 anni di lavoro nel settore della moda e della bellezza a vedere i progetti in tutte le fasi, sviluppandoli". Come lei stessa scrive, ha alle spalle "anni di lavoro nelle industrie della moda e della bellezza". Con l'imprenditrice di Cremona collabora da più di 3 anni.