Virginia Raffaele, la gaffe pazzesca: "Una bestemmia clamorosa al microfono"

Comica, imitatrice e conduttrice, Virginia Raffaele ha scoperto le proprie doti da giovanissima. Vissuta al luna park di famiglia, ha raccontato un aneddoto proprio sulla sua vita tra le giostre: "Montarono un palco ma i miei non mi permisero di salirci finché approfittando della loro distrazione salgo, prendo il microfono e tiro giù una bestemmia clamorosa… Parte una risata collettiva, ovviamente i miei non si potevano arrabbiare, io l’avevo sentita lì da qualcuno. Fu un inizio molto rock 'n roll".

Una passione, quella per il palco, che la Raffaele non ha mai abbandonato. Oltre al teatro, da venerdì 12 gennaio, la comica è impegnata in un programma tutto suo: Colpo di Luna. Una trasmissione in onda su Rai 1 nella quale non si è dimenticata le tanto amate imitazioni. Nella primissima puntata la Raffaele ha vestito i panni di Bianca Berlinguer, da poco entrata a far parte dei conduttori del Biscione. Al fianco della presentatrice, per tutta la durata del programma, Carlo Conti, Gigi D’Alessio, Francesco Arca e Maurizio Ferrini nei panni della signora Coriandoli.

Tra gli ospiti di ieri sera, invece, Stefano Accorsi, Pietro Castellitto, Fabio De Luigi, Giorgio Quarzo Guarascio, Gigi Marzullo, Gianni Morandi, Noemi e Benedetta Porcaroli. Un esordio che ha totalizzato 3.320.000 spettatori, pari al 20 per cento di share. Cifre alte che però non sono riuscite a superare la concorrenza agguerrita di Canale 5. Con Ciao Darwin in onda, Mediaset ha portato a casa 3.478.000 spettatori con il 23.6 per cento di share.