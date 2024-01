Mara Venier, l'annuncio che spiazza tutti: "L'ho invitato ma non è venuto"

14 gennaio 2024 a

Salta l’ospitata di Dino a Domenica In. La puntata del 14 gennaio, nella prima parte dedicata ai Festival di Sanremo degli anni passati, non vedrà la presenza del cantante. A riferirlo è stata la stessa conduttrice di Rai 1. "Adesso - ha detto Mara Venier dopo l'esibizione di Wilma Goich - ci farai ascoltare Gli occhi miei canzone del 1968, Sanremo, arrivata all’11esimo posto e tu l'hai cantata in coppia con Dino. Io avevo invitato Dino oggi ma per motivi suoi personali non è potuto venire però Dino ti abbraccio e ti voglio bene".

Dino, il cui vero nome è Eugenio Zambelli, nel 1968 aveva partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Wilma Goich portando una delle sue canzoni più note. Ma gli imprevisti non si sono limitati all'assenza di Dino. Ha dovuto disdire la sua presenza in studio anche Don Backy. Presente, più che mai, invece Nicola Di Bari.

L'artista ha però sollevato la polemica. Il motivo? Ha cantato in playback, un playback troppo sfacciato. "Ma fare cantare Nicola Di Bari in playback con una versione di quando era giovane di Zingara in spagnolo è veramente imbarazzante", commentava un utente sul web. E ancora: "Nel playback di Nicola Di Bari si sente pure l'effetto della puntina del giradischi perché non esiste neppure un file audio in formato Mp3!".