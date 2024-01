Affari tuoi, Valeria salvata da papà Massimo: "Accetta o svieni"

24 gennaio 2024 a

a

a

Tutto merito ti papà Massimo. Ad Affari tuoi la giovane Valeria da Anguillara Sabazia, amena località in provincia di Roma affacciata sul lago di Bracciano, conduce una partita pressoché perfetta e arriva con 5 pacchi da aprire e la concreta possibilità di sbancare il quiz del preserale di Rai 1 condotto da Amadeus.

In ballo ci cono ancora 500 euro, 30mila, 50mila, 100mila e 200mila euro. La concorrente ha già il sapore dei "soldi certi" in bocca ma quando scavicchia il primo pacco la delusione è grande: 100mila in fumo.

Affari tuoi, "Facciamo quella cosa?": Valeria gelata dal pubblico in studio

"Lo sapevo, pensa che volevo scambiarlo", scuote il capo affranta. Il papà, che l'ha accompagnata in studio la consola. E qui interviene il Dottore che offre per la seconda volta nel giro di pochi minuti 41mila euro. Viene il dubbio che nel pacco che ha in mano, Valeria abbia 50mila o 200mila ma il papà la frena: "Io sono sicuro al 99% che tu hai 500 euro. Il Dottore il cambio pacco non lo fa più". Quindi, suggerisce, meglio accettare. "Questi sono quasi 50mila euro, sei giovane, sono soldi tuoi", prosegue il papà che poi rivolgendosi ad Amadeus scherza: "Noi la nostra partita l'abbiamo fatta, che poi so che se trova i 200mila euro lei sviene".

Affari tuoi, "questo tipo di c***o": Valeria, l'immagine che manda tutti in tilt | Guarda

Valeria sorride e poi confida di non avere molte speranze nel pacco numero 10 che ha in mano: "Pensa, l'avrei chiamato... Non ho cambiato perché mi sono detta lascio fare al destino". Invece alla fine lascia fare a papà: accetta i 41mila euro e fa benone, perché in mano aveva "solo" 30mila euro.