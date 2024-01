Giulia Nati, flebo con le borse di lusso: esplode la polemica

25 gennaio 2024 a

a

a

Come le è passato per la mente? Sono stati in molti a chiederselo dopo aver visto l'ultimo video postato su Instagram dall'influencer Giulia Nati e ancor di più quelli che hanno trovato triste e per nulla ironica la scenetta della 32enne proprietaria del marchio di moda N Couture stesa a occhi chiusi su un letto, alle prese con ossigeno e finte flebo, allacciate a una serie di articoli griffati Hermès. Tra chi è rimasto basito c'è anche la showgirl Carolina Marconi che ha commentato il post bacchettando la Nati: "Da ex paziente oncologica, questa immagine non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste". L'ex concorrente del Grande Fratello nata a Caracas ha aggiunto: "Ti porterei a fare un giro in questi reparti per renderti conto davvero in che condizioni sono queste povere persone poi vediamo come ti senti nel pubblicare una cosa così".

Carolina Marconi, il tumore e la rinascita: la foto completamente nuda in vasca da bagno | Guarda



"I need a new wish” (ho bisogno di un nuovo desiderio), ha scritto Giulia Nati provocando oltre duemila e ottocento commenti. Parecchi sono particolarmente duri, soprattutto da parte di persone che lavorano negli ospedali o che si trovano a fare i conti, nel quotidiano, con malattie gravi. "Vieni con me in terapia intensiva che ti fanno una flebo di intelligenza", le ha scritto un follower. "Ti farei venire nell'ospedale dove lavoro" ha replicato un altro. E ancora: "Non dobbiamo spiegarti davvero perché è tutto sbagliato vero?".