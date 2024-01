Affari Tuoi, disastro di Teresa e Francesco: "Glielo rinfaccerà a vita"

25 gennaio 2024 a

Ad Affari tuoi un matrimonio stava per finire in diretta. Nella puntata andata in onda questa sera, giovedì 25 gennaio, la partita è scivolata via senza particolari intoppi: la concorrente, Teresa da Matera, ha di fatto eliminato tutti i pacchi rossi. Ed è arrivata al capolinea con un pacco rosso da 50mila euro e 4 pacchi blu. Il dottore ha offerto 7000 euro. Ed è qui che è nata una discussione accesa con il marito Francesco. Lei ha insistito per accettare l'offerta del dottore, mentre Francesco gli ha chiesto di andare avanti e di provare poi magari la regione fortunata. Teresa ha anche detto: "Non può lasciarmi per questa scelta", con tono ironico.

Quando Teresa ha accettato l'offerta la faccia del marito è diventata virale in pochi secondi sui social. Una smorfia gelida di disapprovazione. La concorrente è andata per la sua strada affermando che 7.000 le sarebbero bastati per fare un viaggio e andare via con il sorriso. Ebbene, all'ultimo colpo, quando Teresa ha aperto il pacco ha scoperto che tra le mani aveva 50.000 euro che però sono rimasti in studio.

Lei ha portato a casa solo 7.000 euro. Il marito è diventato l'eroe dei social e qualcuno ha anche tuonato: "Te lo rinfaccerà a vita ma sinceramente ben ti sta non hai saputo giocare". Insomma, anche questa volta Affari tuoi ha fatto parecchio discutere sui social.