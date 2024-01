Jessica Morlacchi dalla Balivo: "Oddio chi è quella". Irriconoscibile dopo il ritocchino?

20 gennaio 2024 a

"Chi è questa?". Ci scherza su, Jessica Morlacchi. L'ex cantante dei Gazosa e protagonista di Oggi è un altro giorno, il talk condotto da Serena Bortone, è stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona.

L'ex concorrente di Tale e quale show appare in formissima, quasi ringiovanita. Ed effettivamente nei giorni lontani dalle telecamere qualcosa è successo. "Spieghiamolo a casa, sennò dicono ‘chi è questa?’ - premette la Morlacchi -. Ho fatto un passaggetto dal chirurgo". Balivo e il pubblico in studio applaudono e ridono di gusto per l'autoironia dimostrata dall'ospite: complimenti per la sincerità.

La 37enne artista romana è finita sulle prime pagine suo malgrado nel 2022, quando è stata al centro dello "scandalo Memo Remigi". Entrambi sul set di Oggi è un altro giorno e amici oltre che colleghi, durante una puntata la Morlacchi è stata palpata in diretta dall'anziano artista milanese. Dopo qualche giorno si è sollevato un polverone durato settimane, con la Rai costretta a sospendere l'autore di Innamorati a Milano, che da quel giorno è stato di fatto escluso da ogni programma della tv di Stato.

Dopo qualche mese, Memo Remigi, che si è sempre difeso sostenendo di essere stato equivocato e che il suo fosse un semplice gesto affettuoso, ha chiarito di essere "in ottimi rapporti", con la più giovane collega, ma la Morlacchi ha commentato gelidamente quelle parole: "Mi dissocio".