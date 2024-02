Sanremo, Laura Efrikian: "Botte, insulti e whisky. Il caos dietro le quinte"

02 febbraio 2024 a

Planiamo nello studio de La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai 1. E a Viale Mazzini, per ovvie ragioni, a ridosso del Festival di Sanremo i riflettori sono puntati proprio sulla kermesse. La padrona di casa prima ricorda il super-ospite annunciato da Amadeus, ossia John Tavolta, dunque chiama in studio Laura Efrikian, ex moglie di Gianni Morandi, che presentò il Festival alcuni anni fa.

Dunque, ecco al testimonianza della Efrikian sulla kermesse, testimonianza di una che a sua volta ha alle spalle una lunga carriera artistica. La sintesi? A Sanremo gli artisti si pestavano e si ubriacavano. Queste le sue parole: "Un tempo succedevano le stesse cosa di oggi... I cantanti dietro le quinte bevono, si picchiano, si insultano. Succede di tutto". Parole accolte da una fragorosa risata dello studio.

Caterina Balivo, da par suo, si è mostrata piuttosto stupita: "Cioè, quindi a Sanremo succedono tutte queste cose?", ha chiesto. E la Efrikian da par suo ha rincarato confermando la sua versione dei fatti, per poi rivelare anche la particolare predilizione degli artisti per un buon whisky: "Si ubriacano - ribadisce -. Tutti che bevono dei gran whisky". Tanto che, aggiunge ancora la ex di Gianni Morandi, ai tempi della sua condizione una volta si chiese, insieme a un cantante che era tra quelli in gara, dove diavolo fossero finiti, il tutto a causa di quel che accadeva dietro le quinte. "Eravamo in due che stavamo seduti sui gradini e ci dicevamo dove fossimo finiti. Eravamo io e Fausto Cigliano, due personcine per bene nell'angolo a vedere tutto ciò", conclude Laura Efrikian.