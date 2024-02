Belen Rodriguez spaventa i fan: "Crolla in silenzio, nessuno se ne accorge"

05 febbraio 2024 a

"Me ne vado con gli occhi pieni di te Scozia, grazie": Belen ha fatto sapere di essere tornata in Italia attraverso dei contenuti postati su Instagram. La showgirl, in particolare, ha deciso di condividere il suo viaggio di ritorno con i fan, a partire da questa mattina all'alba: ha preso l'aereo molto presto, alle 6 e mezza del mattino, e in volo ha letto un libro di poesie di Francesco Sole. Libro del quale ha deciso di postare una frase che evidentemente l'ha colpita molto: "Quando crolla, lei lo fa in silenzio. Nessuno se ne accorge, tranne quei pochi a cui vuole farlo sentire". Che ci sia un riferimento personale?

La showgirl argentina ha voluto trascorrere lo scorso weekend da sola per ritrovare i suoi pensieri. Nei giorni scorsi ha ribadito che la sua non è stata una fuga da nulla, ma solo un viaggio. E che lei, amante dei viaggi, non deve dare nessuna spiegazione. Secondo qualcuno, invece, si sarebbe allontanata dal rumore della quotidianità per scrivere il suo primo libro autobiografico.

Intanto, da giorni si rincorrono le voci sulla crisi col compagno, Elio Lorenzoni. Non si sa se la loro storia sia finita o se invece i due abbiano solo deciso di prendersi una pausa. Né lei né Lorenzoni hanno detto la loro su questo gossip, che quindi non è stato né smentito né confermato. In ogni caso, ora i fan sperano solo che lei possa ritrovare la serenità.