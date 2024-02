Heidi? Era napoletana. La scoperta che cambia tutto

06 febbraio 2024 a

Pensavate che fosse una svizzera doc e invece Heidi ha origini partenopee. Nata dalla penna di una elvetica e disegnata da un giapponese, in realtà il noto personaggio dei cartoni animati è figlia di un napoletano.

Come riporta il sito di Leggo, la prima puntata della serie animata Heidi è andata in onda in Giappone nel gennaio del 1974, ben cinquant'anni fa. E la celebrazione del suo cinquantesimo compleanno è diventata speciale a Napoli, perché la piccola montanara ha appunto origini campane.

Nel primo capitolo della storia infatti, la creatrice di Heidi, la scrittrice Johanna Spyri, mette subito in chiaro quali siano le origini della bambina. Lo scontroso e burbero nonno di Heidi, conosciuto come lo Zio dell’Alpe, secondo il racconto, si arruolò nell’esercito svizzero e prestò servizio come mercenario per Ferdinando II di Borbone e, dopo ben dodici anni si è ripresentato al suo paese in Svizzera, accompagnato da un bambino, Tobias, nato proprio all’ombra del Vesuvio.

Tobias, poi, si sposerà e avrà una bimba, la piccola Heidi, appunto, la quale sfortunatamente resterà orfana di entrambi i genitori all’età di un anno e inizierà una vita difficile da orfana, finché non verrà accudita dal nonno.