Sanremo 2024, Ibrahimovic gela Amadeus: Mattarella chi?

Zlatan Ibrahimovic torna al Festival di Sanremo e in rete c'è chi scherza: "Più volte all'Ariston che ai Mondiali". Lo svedese non è più un giocatore del Milan ma un dirigente/consulente, e la polemica sul tempo rubato agli allenamenti e alla preparazione per le partite dei rossoneri non è più valida. Quest'anno, però, tiene banco la gag con Amadeus su Sergio Mattarella che ha creato qualche imbarazzo politico.

Comparso sul palco subito dopo l'esibizione di Fiorella Mannoia, Ibra ha confermato il feeling da consumato showman in coppia con Amadeus, padrone di casa e interista sfegatato. "Che ci fai qui?", gli chiede il presentatore fingendosi stupito. "Che ci fai tu qui?", ribatte lo svedese da mattatore, elegantissimo e un po' eccentrico in giacca nera con insert a stelle. "Quanti anni hai? 61? Io 42 e ho smesso, ho ascoltato il mio corpo...". L'invito non viene raccolto da Ama: "Il mio ha smesso di parlarmi da un po'".

Pieni poteri all'Ariston per 5 giorni: altro che tele-Meloni

Stavolta niente monologo, Ibrahimovic è in versione disturbatore. "Sono qui per proteggerti da te stesso, ti ricordi i casini che hai combinato l'anno scorso?", stuzzica ancora Amadeus chiedendogli poi di potersi sedere sul balconcino reale dell'Ariston. "Ma lì ci è andato Mattarella", risponde quasi balbettando Amadeus, che del Festival è anche direttore artistico. "Perché? Quanti gol ha fatto?", la risposta di Zlatan in perfetto stile "Ibra".

"C'è Sinner a Sanremo! Ah no, è...". Osho? Bombarda il Festival: "Chi candida il Pd"

Una battuta che, immaginiamo, avrà fatto storcere il naso a tanti "Corazzieri" non ufficiali del presidente della Repubblica, poco inclini alle ironie sul Colle. L'ex Milan si conferma perfettamente calato nello spirito della serata, tanto da chiudere con una minaccia al conduttore: "Ma se ti vedo stanco chiamo il cambio, la panchina è lunga, qui fuori c'è la fila di presentatori...". Chissà, magari tra quelli c'è proprio il bomber.