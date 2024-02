Amadeus sulla Schlein: "Il sit-in del Pd in Rai? Non so nulla, ma libertà è fondamentale"

07 febbraio 2024 a

Il Pd di Elly Schlein si prepara al sit-in di fronte alla sede Rai, in protesta con il governo Meloni. Su questo è stato interpellato Amadeus, durante la consueta conferenza stampa di Sanremo. Il conduttore di Rai 1 a riguardo si è limitato a dire: "Non so nulla e credo debba rispondere la Rai. Io sono per la libertà a prescindere, sono una delle persone più fieramente libere. Per me la libertà è fondamentale. Senza mai creare problemi agli altri ma la libertà di pensiero, di parola, la libertà di stampa che per me è libertà di pensiero e di parola, è fondamentale".

La segretaria dem ha esortato le opposizioni a presentarsi davanti a Viale Mazzini, perché "non tutti i mali nascono con questo governo, ma il Pd fa congressi e può cambiare idea e chiede una Rai indipendente dalla politica e dai partiti. Gli altri cambiano idea solo quando cambiano i leader". E ancora, intervenuta ai microfoni di DiMartedì, "non sono disposta a scendere a compromessi al riguardo, anche sul fatto che vogliamo una libera e corretta informazione, una Rai che non sia cassa di risonanza del governo e della maggioranza, unica strada per una corretta informazione cui hanno diritto tutti i cittadini". Da qui l'idea di fare un presidio "per dire basta a 'Tele-Meloni' e basta a un servizio pubblico svilito a essere portavoce della propaganda governativa".

Finita qui? Niente affatto: "Ci saremo anche perché ne va della dignità e della professionalità di tanti giornalisti e persone che lavorano nel servizio pubblico, nella pubblica informazione in RAI, e che non meritano di vedere utilizzato il proprio lavoro per diventare la cassa di propaganda di questo governo".