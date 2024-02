Sanremo 2024, "imbarazzo": John Travolta e il ballo del Qua Qua? Bufera su Amadeus e Fiorello

07 febbraio 2024 a

a

a

Polemica per l'ospitata di John Travolta a Sanremo. L'attore americano, presentato dalla co-conduttrice Giorgia, è stato poi il protagonista di un simpatico siparietto insieme ad Amadeus. Con lui ha ballato infatti sulle note di Stayin' Alive, replicando anche i tradizionali balli di Grease e Pulp Fiction. E fin qui tutto bene. A far storcere il naso a qualcuno è stato quello che è successo dopo, quando Fiorello ha fatto ballare la Qua Qua Dance, con tanto di papere attorno. Un modo ironico e divertente per stemperare la tensione della gara. Ma non tutti l'hanno capito.

Un utente sulla piattaforma X, per esempio, ha scritto: "Bo raga ma io sto provando davvero imbarazzo, poi per forza che il mondo ci prende per il cu**. Ospite internazionale trattato da giullare, che vergogna nazionale". Un altro invece: "Non Ama e Fiorello che fanno ballare il ballo del Qua Qua a John Travolta. Siamo un paese di esauriti e io mi sto sentendo malissimo". E ancora: "Domani John Travolta in terapia per elaborare questo trauma e cancellerà l’Italia dalla cartina geografica", oppure "John Travolta in mondovisione che balla il ballo del Qua Qua con Amadeus e Fiorello, un Paese di esauriti". Insomma, se da una parte c'è chi ha preso in maniera del tutto negativa l'iniziativa di Fiorello, dall'altra c'è anche chi l'ha presa con più leggerezza, come il momento richiedeva.