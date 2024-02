Ricchi e Poveri sfottuti da Elly Schlein: "Per loro bonus Chanteclair!"

08 febbraio 2024 a

a

a

Elly Schlein tra un sit e l'altro trova il tempo per commentare Sanremo. Non è una novità. La segretaria del Pd ha sempre twittato e scritto sui social durante le dirette del Festival, indimenticabili i suoi commenti sull'edizione con Fabio Fazio in cui ha pesantemente criticato il conduttore. Ma questa volta, come racconta il Corriere, nel mirino dell'ironia della Schlein sono finiti i Ricchi e Poveri: "Bonus Chanteclair per i Ricchi e poveri (abito piumato)".

E poi: "Comunque io mi son cantata tutta la sigla di “Mare fuori”". Ma non finsice qui. La Schlein sa benissimo che essendo una segretaria di partito ha gli occhi puntati sui social. E così dopo i primi commenti ha mandato un messaggio ai suoi follower che insieme a lei hanno scritto qualche messaggino sul Festival: "Non avrete mica pensato che con questo nuovo ruolo avrei abbandonato le tradizioni?!? Come ogni anno, dal lontano 2009, questo spazio è a vostra disposizione per le consuete cronache sanremesi! Siate solo più istituzionali del solito, che ci guardano".

Insomma la Schlein non è riuscita a contenere la tentazione di dire la sua sul Festival di Amadeus. Non riesce però ad arrivare fino in fondo, il giorno c'è da lavorare e magari organizzare qualche altro sit-in, così a un certo punto saluta tutti e va a nanna: "Notte gente! A duman". Ma di fatto qualcuno le chiede di restare collegata: "Ma come, proprio adesso che c’è Crazy J?". E lei ribatte: "Ahahah, vero! Ma non riesco a perdonarle di aver fregato il pezzo a Cardiotrap". Chissà chi metterà nel mirino nelle prossime serate...

