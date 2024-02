Sanremo 2024, Giletti e il ritorno in Rai: rumors dall'Ariston

08 febbraio 2024 a

Grande ritorno in Rai per Massimo Giletti: nel corso della terza serata del festival di Sanremo il conduttore sarà seduto in platea e, come si legge sulla scaletta, a un certo punto dovrebbe essere raggiunto dal direttore artistico della kermesse, Amadeus, proprio per parlare del programma televisivo che Giletti condurrà per celebrare i 70 anni della Rai. Arriva dunque la conferma ufficiale, dopo settimane di voci e indiscrezioni. Prima di approdare a Viale Mazzini, l'anno scorso Giletti ha condotto Non è l'arena su La7, trasmissione interrotta in anticipo dall’editore Urbano Cairo pare per problemi relativi ai costi troppo elevati del talk.

Del suo ritorno in Rai, Giletti aveva parlato in una recente intervista rilasciata al settimanale Gente. E a confermare il suo ritorno era stato anche l'ad Rai Roberto Sergio. Il presentatore sarà al timone di La Tv fa 70, programma che celebra il 70esimo compleanno della tv pubblica. Il giornalista a Gente aveva detto di aver firmato un contratto di cinque mesi: “Quello che farò dopo ancora non è chiaro ed è possibile tutto perché ho più offerte. Trovo però che tentare di dare fiducia alla Rai in questo momento sia un atto sensato. Qualsiasi altra scelta farà rumore. Vedremo”.