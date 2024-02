Sanremo, solo Jannik Sinner si è salvato dal Festival

09 febbraio 2024 a

a

a

Alla fine è andata come aveva previsto Libero qualche giorno prima del Festival: Jannik Sinner ha fatto bene, anzi benissimo a disertare l'Ariston perché alla fine a Sanremo è andato tutto in vacca. Gli agricoltori con una mucca davanti all'Ariston minacciano: non basta un comunicato, vogliamo il palco. E la scenetta con l'attore Usa è talmente brutta da diventare un caso politico.