Fiorello, stoccata ad Amadeus: "Se vede una donna triste..."

10 febbraio 2024 a

Sanremo travolge anche Viva Rai 2. Il programma condotto da Fiorello, che vede la presenza di Biggio, Casciari e la co-conduttrice d’eccezione Alessia Marcuzzi, torna con l'Aristonello. Durante il "dopofestival", il mattatore per eccellenza non può non tornare sul caso John Travolta. E, in particolare, sulla polemica legata alla pubblicità occulta dietro le scarpe da lui indossate. Da qui la battuta: "Tutto è nato perché Amadeus ieri sera avrebbe pronunciato la frase Don’yt worry be happy, il claim delle scarpe incriminate di John Travolta. Ma vi pare che Amadeus fosse d’accordo con lo sponsor? Ma quello l’inglese manco lo sa, conosce solo i titoli delle canzoni. Se vede una donna triste, le dice automaticamente No woman, no cry".

E ancora, non mancano i riferimenti a un altro ospite internazionale, anche lui un attore: Russell Crowe. A lui il conduttore lancia un messaggio: "Russell, io ti amerò per sempre per il dissing contro Travolta". Il riferimento è allo sfottò avvenuto quando Crowe è salito sul palco dell’Ariston per esibirsi con la sua band. Una volta entrata in scena Teresa Mannino, la comica ha ricordato che "spesso le grandi star hanno un parente italiano. Abbiamo scoperto che ce l'hai anche tu. Anche se non hai un cognome che richiama l'Italia, come che so, Di Caprio...". "O Travolta", l'ha interrotta lui mimando il segno delle paperelle con le mani, tipiche del Ballo del qua qua e del contenzioso Rai-Travolta.

Un caso che ha fatto parecchio discutere e su cui Fiorello tiene a precisare: "E pensate che tutto questo si è scatenato grazie a me! Prima di quella cosa che abbiamo fatto ieri, in questo Sanremo non stava accadendo nulla. Io e Amadeus siamo un’arma di ‘distrazione’ di massa!".