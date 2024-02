Amadeus, John Travolta e la pubblicità occulta alle scarpe? "Lo slogan solo un caso"

08 febbraio 2024 a

L'ospitata di John Travolta a Sanremo ha sollevato non poche polemiche, sia per la gag con Amadeus e Fiorello, che hanno fatto ballare all'attore il ballo del Qua Qua, sia per la presunta pubblicità occulta fatte a delle sneakers. A destare qualche sospetto, come fatto notare da Selvaggia Lucarelli sui social, il fatto che lo slogan del marchio delle scarpe "Don't worry be happy"sia stata la stessa espressione usata da Amadeus per lanciare il ballo del Qua Qua. "Altra cosa molto curiosa - ha scritto la Lucarelli su X -. Lo slogan del marchio U-Power è 'Don’t worry be happy!'. Altra coincidenza vuole che Amadeus che non ha detto mezza parola in inglese per tutta la sera, nel lanciare il ballo del qua qua dica indovinate cosa? 'Don’t worry be happy!'”.

In ogni caso il direttore artistico in conferenza stampa questa mattina ha precisato che si è trattato solo di un caso: "Don't worry, be happy l'ho presa dalla canzone. Non ne avevo la più pallida idea. Mica mi scrivono i copioni parola per parola". Accanto a lui Teresa Mannino, co-conduttrice della terza serata del festival, ha provato a stemperare la tensione con una battuta: "Sono le uniche parole di inglese che conosce". La Rai, inoltre, ha fatto sapere di non aver firmato nessun accordo in merito, mentre Amadeus ha spiegato di non conoscere neanche la marca finita al centro delle polemiche.