Sanremo 2024, la confessione di Emma Marrone: "Su di lui ho fatto pensieri impuri"

09 febbraio 2024 a

Confessione bollente per Emma Marrone al sito Fanpage.it. La cantante, che è in gara al Festival di Sanremo, con il brano Apnea, ha mostrato il suo telefono svelando dunque foto, chat e ricerche sui social e sui motori di ricerca. "L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è su Tedua", ammette Emma. E come mai ha cercato il cantante?

Quello che l'ha spinta a trovare informazioni sul "rapper-attore, protagonista degli eventi organizzati sul palco montato a bordo della Costa Smeralda, su Instagram", si legge, è "perché l’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri nel senso che ho detto: 'Mamma mia, che bono'. Poi mi sono chiesta quanti anni avesse e ho controllato l’età su Wikipedia. È piccolo. No, sono troppo grande io forse. Però mi sono innamorata. Sì, lo ammetto. Glielo stiamo dicendo in questo momento? Chi se ne frega. Non ho niente da perdere", ironizza la cantante.

Emma e Tedua si sono incontrati proprio dietro le quinte del festival di Sanremo. Circola anche un video sui social in cui si vede che i due si abbracciano. E sarebbe stato proprio dopo questo contatto fisico tra i due che ha scatenato la cantante e l'ha portare a cercarlo su Instagram e Wikipedia. Al momento però non c'è un seguito. Ma chissà...