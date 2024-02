Sanremo 2024, Amadeus nella bufera per la gag sul divano: "Non lo dice mai"

09 febbraio 2024 a

Un altro caso scuote Sanremo. L’Unione Nazionale Consumatori ha presentato un esposto all’Antitrust e all’Autorità delle Comunicazioni "chiedendo di accertare la correttezza del siparietto allestito al Festival di Sanremo tra Amadeus e i due testimonial di PoltroneSofà".

A darne notizia è l’ Unc in una nota. "Una narrazione che è di fatto un messaggio pubblicitario, che sembrerebbe però non rispettare la disciplina di settore, con un aggiramento della normativa. Il presentatore, infatti, non nomina mai il brand. Peccato che i personaggi Bruno e Andrea imperino da anni ogni giorno, in tutte le reti televisive. Insomma, non c’era bisogno di nominare PoltroneSofà per fare la pubblicità del marchio. Bastavano Bruno e Andrea" afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

"L’inserto del siparietto, poi, non può essere considerato un semplice product placement, dato che i divani sono diventati parte dello show, ma una pubblicità che però non è stata resa palese e non è stata resa chiaramente riconoscibile come tale, come prevede la legge. Per questo chiediamo alle due Authority di pronunciarsi e di accertare se questa modalità di messaggio sia conforme alla normativa vigente" conclude Dona. Insomma, dopo il caso John Travolta, per Amadesu e per Sanremo non c'è pace. Si apre un nuovo caso?