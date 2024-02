Annalisa, il sospetto di Luca Argentero sulla sua canzone: "Lo penso solo io?"

10 febbraio 2024 a

Nella serata delle cover, gli appassionati di Sanremo si scatenano tra corsi, ricorsi e ricordi anche lontani, molto lontani nel tempo. Un gioco di suggestioni e piccole madeleine che coinvolge un po' tutti i concorrenti in gara sul palco dell'Ariston.

Tra questi venerdì sera è senza dubbio spiccata la solita Annalisa. La cantante savonese rivelata una decina di anni fa ad Amici è ormai la regina incontrastata del pop italiano, con in saccoccia tormentoni come Bellissima, Mon Amour e Disco Paradise. Sempre molto "sanremese", negli ultimi anni ha ingranato la quinta con una svolta decisamente più sofisticata e audace al tempo stesso. Il brano Sinceramente si candida già a hit della prossima estate e potenziale sbanca-Festival, anche se dovrà fare i conti con il fenomeno Geolier.

Il rapper partenopeo, in gara con I p' me tu p' te (per ammetterla, visto il testo in napoletano, è stata addirittura fatta una deroga al regolamento della kermesse), ha fatto il pieno al televoto vincendo la serata delle cover dove è stato protagonista di un medley con Gue Pequeno, Luchè e Gigi D'Alessio. Fischi dal teatro, che gli preferiva Angelina Mango e, appunto, Annalisa. Quest'ultima si è esibita nella cover di Sweet dreams in tandem con La rappresentante di lista, strappando applausi sui social e dai critici e giornalisti presenti in sala stampa.

Su X, l'ex Twitter, qualcuno a casa è saltato sulla sedia trovando anche una piccola citazione d'annata: "Ma quando Annalisa dice 'mi sento scossa a…' sono l'unico che ha pensato a 'agitata a un po' nervosa a uuuuuhhhuuuuhhhh'?", scrive un telespettatore. Il riferimento è alla scheggia pop-punk Acida, della band-cult friulana Prozac+, uno dei fenomeni della musica alternativa di fine anni 90, l'epoca d'oro del movimento rock italiano. Suggestivo, ma ci permettiamo di dubitare che Annalisa pensasse proprio a Eva, Elisabetta e Gianma.