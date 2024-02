Verissimo, Rocio Munoz Morales e il crollo di Silvia Toffanin: "I suoi ultimi minuti"

10 febbraio 2024 a

Commozione a Verissimo. Nella puntata di sabato 10 febbraio Silvia Toffanin ha ospitato Rocio Munoz Morales, attrice e compagna di Raoul Bova. Qui la Morales ha raccontato della morte del padre, facendo commuovere anche la conduttrice. "Il momento più difficile è stato quello della perdita di papà. Mia madre ha sofferto tantissimo perché ha vissuto un amore incredibile e immenso. Hanno trascorso 52 anni insieme, ballavano inisme, andavano a teatro insieme, ha un vuoto grande e un dolore immenso".

E ancora, sempre parlando della madre: "Lei è molto credente e quindi lo fa rivivere ancora, come facciamo anche noi figlie. Io vesto alcuni suoi abiti, non mi rassegno al fatto che lui se ne sia andato e va bene così. Ero sul set quando ho scoperto che lui si è sentito male. Ho preso il primo aereo e sono andata da lui. Ho respirato con lui i suoi ultimi 40 minuti di vita. Li porterò sempre con me. Non avrei mai pensato di avere tutta questa forza, sono stata aiutata dall'alto. L'ho abbracciato fino alla fine".

Parole che hanno fatto crollare la Toffanin che non ha trattenuto le lacrime. Tornando poi al cinema, l'attrice ha ribadito che il suo amore le è stato trasmesso proprio dal padre: "A settembre ero madrina al Festival del Cinema di Venezia e ho parlato dell'amore per il cinema, la passione l'ho ereditata da lui. Papà era presente in prima fila mentre lo ringraziavo".