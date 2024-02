Sanremo, Amadeus sbrocca contro gli spettatori: "Statte zitt"

10 febbraio 2024 a

a

a

Inizio turbolento per Amadeus. La finalissima del Festival di Sanremo edizione 74, la quinta e ultima da lui condotta, comincia con una sonora contestazione per la prima classifica parziale ma complessiva dei 30 artisti in gara.

Guida Geolier, ed è subito bordata di fischi e buuu dalle tribune dell'Ariston, come 24 ore prima nella serata delle cover. Alle spalle del rapper napoletano ci sono Angelina Mango e Annalisa, ma secondo molti il verdetto è già scritto con l'autore di I p' me tu p' te che sarebbe strafavorito dal televoto.



Ed è a questo punto che Ama, già stizzito dopo la contestazione di venerdì sera, perde calma e controllo e simpaticamente (ma non troppo) zittisce una spettatrice scatenata: "Oooh Statte zitta che te devo di na cosa". L'urlo dal palco per chiedere "rispetto per tutti i cantanti in gara" fa esplodere il teatro e i social, ma non placa i mugugni.

Sanremo, la finale: è rivolta anti-Geolier. Amadeus "terrorizzato da Dargen", e lui va giù dal palco | DIRETTA

"Amadeus guardami in faccia se non fai partire il televoto che funzioni io ribalto l’Ariston", "Io ad Amadeus voglio bene ma non lo perdonerò mai per aver portato il gioiellere a Sanremo, perché è tutto totalmente sfalsato", si legge su X. Altri invece si aggrappano alla speranza che l'anno prossimo ci sia ancora Ama: "Amadeus acoltami: finito Sanremo riposati e poi a mente lucida accetta di continuare a condurlo".

"Come si è arrivati alla vittoria di Geolier". Striscia solleva il caso: "È mistero dietro le giurie"