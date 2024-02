Amadeus e Fiorello, "ma siamo proprio sicuri?". Rumors a finale in corso

10 febbraio 2024 a

"Ma siamo così sicuri che ci libereremo di questi due?". Su X è un diluvio di commenti su Amadeus e Fiorello, assoluti protagonisti non solo di questa finalissima di Sanremo, ma degli ultimi 5 anni di Festival.

"Io penso proprio di no - scrive un telespettatore -. Prossimo anno 75esimo Festival e non possiamo vedere un altro conduttore a condurlo visto che ha portato Sanremo ai livelli alti dopo anni di delusioni". Fiorello ha appena concluso una esibizione francamente impressionante: versione Michael Jackson fosforescente, cantando Vecchio Frack di Modugno sulle note di Billie Jean. Altissimo livello, tanto che il giornalista Matteo Bordone riflette: "Al di là del magheggio delle scarpe, questo numero di Fiorello con i ballerini ucraini costa una frazione di John Travolta e funziona un multiplo. Devi avere questi numeri, certo, grazie ac, capisco".

In tanti sperano in un ripensamento di Amadeus. "Ho già una sorta di nostalgia della fine, ci siamo divertiti emozionati è abbiamo sostenuto i nostri cantanti preferiti, è ora finirà l'era Amadeus Fiorello, che ci accompagnato negli anni pesanti della pandemia fino adesso". "Comunque immagina il coraggio di chi presenterà prossimo anno dopo Amadeus e Fiorello sinceramente".

Qualcuno però ammette dei dubbi proprio su Fiorello: "Seguo persone molto diverse. Su ogni argomento c’è un parere e subito dopo il parere contrario. Tipo: Mashup meraviglioso. Jackson e Modugno si stanno rivoltando nella tomba. Fiorello Immenso! Avvisatemi quando se ne va Fiorello", "Solo a me Fiorello ormai annoia? Non sarebbe arrivato il momento di chiudere cn questa verve da capo villaggio Valtur?". La maggioranza, a caldo, vota no.