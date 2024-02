Sanremo 2024, la finale in diretta: Geolier in testa e fischi. Amadeus esplode

10 febbraio 2024 a

Ci siamo: via alla finalissima del Festival di Sanremo edizione 74. Per Amadeus e Fiorello una settimana di ascolti altissimi e polemiche, con tre cantanti favoriti principali per la vittoria finale. Il rapper napoletano Geolier con I p' me tu p' te (fischiato venerdì dopo il trionfo nella serata delle cover), Angelina Mango con La noia e Annalisa con Sinceramente. Occhio agli outsider di grido come Mahmood (Tuta gold), Irama (Ovunque sarai), Ghali (Casa mia) e Loredana Bertè (Pazza di me)



Di seguito la diretta della serata finale

Ore 21.07: BigMama di rosso vestita

Niente latex ma vestito da principessa audace per BigMama con La rabbia non ti basta. Abito rosso, spalle scoperte e gonna enorme e svolazzante. Una bambola, sì, ma piuttosto inc***ta.

Ore 21.01: Renga e Nek con Pazzo di te

"Siamo i primi!". Aprono la serata Renga e Nek con Pazzo di te. Esecuzione precisa, non troppo appassionata. Difficile possano scalare la classifica.

Ore 20.53: Prima classifica provvisoria, Geolier in testa e fischi

Prima classifica provvisoria complessiva dopo le prime 4 serate (televoto, sala stampa e radio). Subito fischi e boati con Amadeus che esplode con il pubblico che mugugna. "Oh statte zitt... E' come allo stadio, vi chiedo rispetto per tutti i cantanti in gara

1: Geolier. 2: Angelina Mango. 3: Annalisa. 4: Ghali. 5: Irama. 6: Mahmood. 7: Alessandra Amoroso. 8: Loredana Bertè. 9. Diodato. 10: Alfa. 11: Il Volo. 12: Emma. 13: Gazzelle. 14: Fiorella Mannoia. 15: The Kolors. 16: Il Tre. 17: Santi Francesi. 18: Mr. Rain. 19: Negramaro. 20: Ricchi e Poveri. 21: Dargen D'Amico. 22: BigMama. 23: Rose Villain. 24: Clara. 25: Maninni. 26: Renga e Nek. 27: BNKR44. 28: La Sad. 29: Fred De Palma, 30: Sangiovanni

Ore 20.48: si comincia con l'Inno di Mameli

Si comincia con l'Inno di Mameli eseguito dalla banda dell'Esercito italiano e un lungo applauso da parte dell'Ariston, con Amadeus che ricorda la sua esperienza da militare, marconista a San Giorgio a Cremano.

Ore 20.27: l'ordine di esibizione dei 30 cantanti

La finale si aprirà con l'Inno di Mameli eseguito dalla banda dell'Esercito italiano. Ecco l'ordine di uscita dei 30 big: Renga e Nek, BigMama, Gazzelle, Dargen D'amico, Il Volo, Loredana Bertè, Negramaro, Mahmood, Santi Francesi, Diodato, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Alfa, Irama, Ghali, Annalisa. Angelina Mango. Geolier, Emma, Il Tre, Ricchi e Poveri, The Kolors, Maninni, La Sad, Mr. Rain, Fred De Palma, Sangiovanni, Clara, Bnkr44, Rose Villain

Ore 19.52 - Fiorello: "Per Amadeus momento perfetto per lasciare"

Il bilancio di Sanremo 2024 "è un bilancio storico" secondo Fiorello. Intervistato dall'agenzia Adnkronos, il co-conduttore assicura che Amadeus non ha alcuna intenzione di proseguire: "Non c'è bisogno della mia insistenza. Non è così stupido. A maggior ragione con questi risultati. Chiudere in alto è la cosa migliore che si possa fare. Perché aspettare di scendere per chiudere? È il momento perfetto. Il destino gli ha detto: Ama guarda che ti faccio fa'! Un 67%, stasera farà il 70% con la finale quindi...". E sui fischi a Geolier nella serata delle cover: "È stata la cosa più brutta di questo Festival, il neo di questo festival. Ancora ancora, qualche fischio ci sta. Li fanno alla Scala i fischi, figuriamoci se non li possono fare a Sanremo. Ma alzarsi e andarsene quello no. Quello è una brutta pagina del Festival. Non so se in altri anni sia mai successo. Mi ricordo di spartiti lanciati e cose simili. Ma alzarsi e andarsene davanti ad un ragazzo di 20 anni è veramente ver-go-gno-so".

Ore 19.42: Angelina Mango vince il premio Sala Stampa Lucio Dalla

Angelina Mango ha vinto il Premio Sala Stampa Lucio Dalla. La cantante, in gara con La Noia, ha ottenuto 22 voti. Alle sue spalle, entrambe con 18 voti, Fiorella Mannoia e Loredana Bertè.